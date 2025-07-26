بري نعى زياد الرحباني: الستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت

نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الفنان ​زياد الرحباني​، معتبرا ان " لبنان من دون "زياد" اللحن حزين.. والكلمات مكسورة الخاطر ...والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت". وأضاف:"أحر التعازي للعظيمة "فيروز" لآل الرحباني وكل اللبنانيين برحيل الفنان المبدع زياد الرحباني الذي جسد لبنان "الحلو" كما أحبه فنظمه قصيدة وعزفه لحناً وأنشده أغنية وداعاً زياد".

