توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية بربارة نصار والجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بهدف مساعدة مرضى السرطان

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في إطار تعزيز الشراكة الطبية بين لبنان واوروبا، وقعت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية مذكرة تفاهم (MOU) مع جمعية بربارة نصار لمساعدة مرضى السرطان بهدف تنسيق وسائل الدعم المادية والبشرية التي يمكن للجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية اللبنانية من أن تقدمها لمرضى السرطان.
وقد جرت مراسم التوقيع في مركز جمعية بربارة نصار في الاشرفية. وقد اكد رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية الدكتور ايلي حداد اننا " ومن خلال مذكرة التفاهم هذه نضع الخبرات الموجودة في الجمعية من أطباء وغيرهم في خدمة هذا العمل من أجل مساعدة مرضى السرطان عبر جمعية بربارة نصار".
ورأى الدكتور حداد أن "الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان انعكست على القطاع الطبي الذي بات يرزح تحت أثقال كبيرة بينما الامكانات لا تزال ضئيلة"، آملا انه ومن خلال مبادرات كهذه التي نقوم بها ان نتمكن من تقديم المساعدة طبيا لمرضى السرطان". مثنيا على كل الجهود والعمل الذي تقوم به جمعية بربارة نصار والذي يعتبر استثنائيا في دعم مرضى السرطان".
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