التحكم المروري: انقلاب مركبة على أوتوستراد السعديات باتجاه الجية والأضرار مادية

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"انقلاب مركبة على أوتوستراد السعديات باتجاه الجية"، موضحةً أنّ "الأضرار مادّيّة، وحركة المرور كثيفة في المكان، ودرّاج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة".

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