بدء الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن في ستوكهولم

انطلقت الجولة الثّالثة من المحادثات حول الرّسوم الجمركية المتبادلة بين ​الصين​ والولايات المتحدة الأميركيّة في ​ستوكهولم​، بقيادة وزير الخزانة الأميركيّة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصّيني هي ليفنغ، في مبنى روزنباد حيث مكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الّذي استقبل الوفدين؛ بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

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