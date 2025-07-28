النيابة العامة الفرنسية طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري السابق ​بشار الأسد​، على خلفية هجوم عام 2013 الكيميائي الدامي، بعدما ألغيت مذكرة سابقة.

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