حريق كبير في مستودع مواد مستعملة في حي اللبانة في بلدة عربصاليم

شبّ حريقٌ كبيرٌ في مستودع مواد مستعملة في حي اللبانة في بلدة عربصاليم، يملكه مواطن من آل وهبه، ويحتوي على أثاث منازل مستعملة وغسّالات وبرّادات مستعملة وكميّة من القطع البلاستيكيّة.
وقد أتت النّيران على محتويات المستودع، وتصاعدت سحب الدّخان الكثيف، فيما عملت فرق الإطفاء التابعة للدّفاع المدني اللّبناني واتحاد بلديّات إقليم التفاح و"كشّافة الرّسالة الإسلاميّة" و"الهيئة الصّحيّة الإسلاميّة" على محاصرة النّيران وإخمادها؛ ولم يُفد عن وقوع إصابات.
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