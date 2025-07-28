قائد الجيش استقبل مدير الـ"UNHCR" والملحق العسكري الكوري

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، مدير المفوضيّة العليا لشؤون اللّاجئين التابعة للأمم المتحدة (​UNHCR​) في لبنان Ivo Freijsen، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كما التقى الملحق العسكري الكوري العقيد Joeho Oh، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلالها خلفه المقدّم Chookbok Lee.