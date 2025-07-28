لاوندس زار مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة مثمنًا جهودها لتثبيت الأمن والاستقرار جنوبًا

قام المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن ​إدكار لاوندس​ بزيارة إلى مقر قيادة قوّات الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان (​اليونيفيل​) في الناقورة، حيث جرى استقباله بمراسم رسميّة أدّتها ثلّة من عناصر القوّة الدّوليّة، والتقى قائد قوّات "اليونيفيل" اللّواء ديوداتو أبانيارا وعددًا من ضبّاط القوّات.

وخلال اللّقاء، قدّم قائد "اليونيفيل" إلى مدير الأمن العام راية الأمم المتحدة، عربون تقدير للتعاون القائم بين الجانبين.

وفي ختام الزيارة، دوّن اللّواء الرّكن لاوندس كلمةً في السّجل الذّهبي، ثمّن فيها "جهود قوّات الطّوارئ الدّوليّة وتضحياتها في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب اللّبناني، وبالتنسيق القائم بين الجانبين".