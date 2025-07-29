مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم طعن في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ب )

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران في هجوم طعن داخل شركة بلندن اليوم الاثنين، وتم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى، من بينهما المشتبه به الذي كان في حالة حرجة، حسبما أفادت الشرطة.

ولقي رجل 58 عامًا حتفه في مكان الحادث في منطقة ساوثوارك وسط لندن، كما قالت شرطة العاصمة.

وتوفي شاب 27 عامًا متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وقالت رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند، إنها لا تعتقد أن الهجوم له علاقة بالإرهاب.

وتم اعتقال رجل في الثلاثينيات من العمر على صلة بالحادث، لكن الشرطة أكدت أن حالته خطيرة. وتم نُقل رجل آخر إلى المستشفى لكن من المتوقع أن ينجو بحياته.

ولم تكشف الشرطة عن أية تفاصيل حول الشركة التي وقعت فيها الجريمة أو الدوافع المحتملة وراء الجريمة.

كما لم يتم الكشف عن أسماء أي من الضحايا أو المشتبه به.