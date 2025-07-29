الأمير أندرو وبيل جيتس وكلينتون أسماء بارزة في فضيحة إبستين

كشفت مصادر لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه تم استجواب ماكسويل غيسلين، شريكة الممول الأمريكي جيفري إبستين المدانة في قضايا الاتجار بالقاصرين، بشأن شخصيات بارزة، من بينها الأمير البريطاني المثير للجدل أندرو، والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل جيتس، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وقد صرح محامي ماكسويل، ديفيد ماركوس، في وقت سابق، بأن موكلته أجابت عن جميع الأسئلة خلال جلسة استجواب جديدة، أجراها نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، التي تناولت معلومات تتعلق بنحو 100 شخصية. قائمة من الشخصيات البارزة

قالت الصحيفة، نقلا عن مصدر، إنه تم طرح أسئلة على ماكسويل تتعلق بقائمة طويلة من الأشخاص، من بينهم الأمير أندرو، وبيل غيتس، والملياردير ليزلي ويكسنر، مالك علامة «فيكتوريا سيكرت»، والرئيس الأسبق بيل كلينتون، بالإضافة إلى المحامي السابق لإبستين آلان ديرشوفيتز.

وأضاف المصدر أن التحقيق شمل أيضا أسماء زعماء عالميين وأعضاء في عائلات ملكية غير بريطانية وممولين نافذين، فضلا عن شخصيات مرتبطة بوادي السيليكون وعالم الترفيه.

صديقة الأمير أندرو

كانت ماكسويل على علاقة صداقة وثيقة بالأمير أندرو، وتعد هذه المرة الأولى التي تستجوب فيها رسميا بشأنه، بحسب الصحيفة. مع ذلك، لم يكشف عن مضمون تصريحاتها خلال جلسة التحقيق.

يذكر أن الأمير أندرو كان قد واجه فضيحة كبيرة إثر اتهامات بالاغتصاب وجهتها له الناشطة الحقوقية فيرجينيا جوفري، التي ادعت أن دوق يورك اعتدى عليها جنسيا في لندن عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وفي مارس 2022، أفادت وسائل إعلام بأن الأمير أندرو دفع تعويضا ماليا لـ«جوفري»، ما أدى إلى إنهاء المسار القضائي. مع ذلك، لم يعترف الأمير بأي ذنب. وتشير تقارير إلى أن مبلغ التسوية قد بلغ نحو 12 مليون جنيه إسترليني.

وعلى خلفية الفضيحة وما تبعها من إجراءات قضائية، أعلن قصر باكنغهام تجريد أندرو من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته الملكية.