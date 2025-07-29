انقسامات في الحزب الجمهوري بسبب محاكمة أوباما

تدفع الوثائق التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية حول مراجعة إدارة أوباما لانتخابات 2016، الرئيس دونالد ترمب للمطالبة بمحاكمة عدد من المسؤولين السابقين بمن فيهم سلفه في المنصب، لكن العديد من الجمهوريين في الكونغرس لم يذهبوا إلى هذا الحد. فبينما عبر مؤيدو ترمب في الحزب الجمهوري داخل الكونغرس عن غضبهم، اختلفت آراؤهم حول شكل المساءلة المناسبة.

تشويه الحقائق

وترى الشخصيات الديمقراطية في الكونغرس أن إدارة ترمب تشوه الحقائق بشكل كامل، وتسيء استخدام الاستخبارات والنظام القضائي، معتبرة ذلك محاولة لصرف الانتباه عن الضغوط المتزايدة التي تطالب البيت الأبيض بالكشف عن مزيد من المعلومات بشأن الممول الراحل والمتهم بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

ورغم أن الوثائق لم تكشف معلومات جديدة تذكر عن جهود روسيا للتأثير في انتخابات 2016، فإن الجمهوريين اعتبروا أن مراجعات الاستخبارات كانت تهدف إلى التشكيك في فوز ترمب.

المساءلة مطلوبة

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس ما كشفته مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد بأنه «مدوٍّ للغاية»، لكنه رفض الدعوة إلى اعتقالات أو محاكمات، قائلا «ينبغي أن تكون هناك مساءلة، والآن ستبدأ لجاننا عملها. هناك الكثير لاكتشافه... عليك أن تتبع الأدلة أينما تقودك، وإذا خرق أحدهم القوانين، حينها يتم اتخاذ الإجراءات. نحن لا نزال في المراحل الأولى، لذا علينا أن نرى إلى أين ستقودنا الأمور».

اتهامات مضحكة

وفي هذا السياق، قال النائب الديمقراطي جيم هايمز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب «لقد وجهت تولسي غابارد بعضا من أخطر الاتهامات التي وُجهت على الإطلاق إلى رئيس أمريكي سابق. إذًا، فلْتُقدَّم الاتهامات».

وأضاف «والسبب في أنني أطالب بتقديم اتهامات هو أنه لا توجد محكمة في الولايات المتحدة ستفعل شيئًا غير الضحك الهستيري على التفاهات التي تروّج لها تولسي غابارد حاليا.. هم لا يفرجون عن وثائق، بل يختلقون الأكاذيب».

وكانت غابارد قد أفرجت في وقت سابق من هذا الشهر عن تقرير زعمت أنه يكشف عن «مؤامرة خيانة» ضد ترمب في ما يتعلق بـ«خدعة روسيا». محاولة صرف الانتباه

وقال متحدث باسم أوباما «مكتبنا لا يرد عادة على الهراء والمعلومات المضللة التي تصدر باستمرار عن هذا البيت الأبيض، لكن هذه الادعاءات غريبة بما يكفي لتستحق الرد. هذه الاتهامات الغريبة سخيفة، وهي محاولة ضعيفة لصرف الانتباه».

مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أفرجت عن تقرير زعمت أنه يكشف عن «مؤامرة خيانة» ضد ترمب في ما يتعلق بـ«خدعة روسيا» الوثائق التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية حول مراجعة إدارة أوباما لانتخابات 2016، تدفع الرئيس دونالد ترمب للمطالبة بمحاكمة أوباما ومسؤولين آخرين. ترى الشخصيات الديمقراطية في الكونغرس أن إدارة ترمب تشوه الحقائق بشكل كامل. زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس رفض الدعوة إلى اعتقالات أو محاكمات في هذه المرحلة. المتحدث باسم أوباما «مكتبنا لا يرد عادة على الهراء والمعلومات المضللة التي تصدر باستمرار عن هذا البيت الأبيض.