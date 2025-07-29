سوريا تعيد النقل الجوي مع الدول العربية

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، إن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة حتى عام 2030، لإعادة مكانة سوريا كفاعل محوري في حركة الطيران الإقليمي والدولي.

وأوضح الحصري أن الرؤية الإستراتيجية ترتكز على دعائم رئيسية، تشمل إعادة بناء البنية التحتية للمطارات عبر تطوير وتوسعة مطاري دمشق وحلب، وإنشاء مطارات جديدة وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز الربط الجوي بإعادة تشغيل خطوط النقل الجوي مع الدول العربية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتوقيع اتفاقيات جديدة.

وأضاف أن الخطة تتضمن تحديث الأسطول الوطني، وتأهيل الطائرات القائمة، ودعم تأسيس شركات طيران وطنية خاصة، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».

وبيّن الحصري أن الخطة تشمل أيضًا التحول الرقمي من خلال تحديث أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية من خلال التعاون مع منظمات الطيران العالمية، وفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والدولية.

وأشار إلى وجود مشروع لتحويل مطار المزة من مطار عسكري إلى مطار مدني للطيران الخاص ورجال الأعمال، ضمن رؤية وطنية شاملة، لتخفيف الضغط عن مطار دمشق الدولي، وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية.

هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز متكامل للطيران الخاص ومرافق مساندة، ضمن مشروع أوسع تحت مسمى «مجتمع الطيران»، يضم فنادق ومرافق أعمال ومعاهد تدريب ومجمعات سكنية وتجارية تحيط بالمطار.

وأكد الحصري أن الأولوية الوطنية تتركز حاليًا على تطوير مطاري دمشق وحلب وبقية المطارات، بينما يُدرج مشروع مطار المزة ضمن الدراسات المستقبلية التي تخدم منطقة دمشق الكبرى والمنطقة الوسطى.