قوى الأمن تنبّه إلى تحويل السير غدا بسبب أعمال صيانة على جسر غزير واحتمال زحمة في المحلة

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة للفواصل على ​جسر غزير​ – مقابل “الهوم سيتي” على المسلكين الشرقي والغربي، ولمدة شهر. وستبدأ الأعمال على المسلك الغربي اعتبارًا من الساعة 22,00 من تاريخ 30-7-2025 ولغاية الساعة 5,00 صباحًا من كل يوم، ولحين الانتهاء. وسيُصار إلى تحويل السير إلى الطريق المحاذية للجسر باتجاه بيروت خلال فترة الأشغال.

ونبهت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى أن هذه الأعمال قد تتسبّب بازدحام مروري في المحلة، لذلك يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.