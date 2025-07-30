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بعد زلزال روسيا.. هيئة الإذاعة اليابانية: تسونامي يصل إلى شمال جزيرة هوكايدو

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بعد زلزال روسيا.. هيئة الإذاعة اليابانية: تسونامي يصل إلى شمال جزيرة هوكايدو


محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت هيئة الإذاعة اليابانية، أن تسونامي وصل إلى شمال جزيرة هوكايدو بعد زلزال قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت وكالة تاس الروسية، إن هناك تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي في جميع جزر الكوريل.

وحذّرت السلطات اليابانية من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد الزلزال قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير، وفقا لسكاي نيوز.

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس، وفقا لتلفزيون "إن إتش كيه" الياباني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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