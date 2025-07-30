سلطات فرنسا و14 دولة دعت البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

دعت سلطات فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة ​فلسطين​، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

وقال بارو: "في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا"، غداة "نداء نيويورك" الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في ​الأمم المتحدة​ حول حل الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أنّ الدول التي انضمت للدعوة مع فرنسا هي أندورا، أستراليا، كندا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو وسلوفينيا.

وفي مسعى جديد لإعادة إحياء حل الدولتين، استضافت الأمم المتحدة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويأتي المؤتمر وسط توقعات بخطوات غير مسبوقة من بعض الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في حين أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعة الحدث واعتراضهما العلني على مخرجاته المرتقبة.