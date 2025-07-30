أعلن "​تجمع موظفي الإدارة العامة​" في بيان انه "عطفاً على بيانه السابق الرقم ١٣/٢٠٢٥، وبناءً على الاتصالات مع المديرين العامين، والنتائج المترتبة عليها، وافساحًا في المجال لإيجاد حلول سريعة تخفف من معاناة الموظفين، رغم عدم قيام الحكومة بأي خطوة جدية لإنصاف العاملين في الإدارة العامة حتى في الأمور المتعلقة بالدوام كإلغاء شروط المثابرة، وحرصًا منا على المبادئ الاساسية بعدم اللجوء إلى تعطيل الإدارة العامة الا عند الضرورة، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة فقط الأسبوع الحالي، على ان تعقد جمعيات عمومية خلالهما في كل الادارات لاتخاذ القرار حول الاضراب في الاسابيع المقبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع موظفي الإدارة العامة": التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة فقط الأسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.