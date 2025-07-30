بخاري من عكار: الحفاظ على مكونات لبنان ضرورة والمستقبل جميل لهذا البلد

أكد سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري "ضرورة الحفاظ على جميع المكونات الموجودة في لبنان"، مشيدا بـ"نموذج العيش الواحد المتجلي في عكار كما في سائر المناطق اللبنانية"، مضيفا: "المستقبل جميل للبنان بإذن الله".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير البخاري إلى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دارته في بلدة القرنة، بحضور عدد من المشايخ والفعاليات الدينية والاجتماعية، ثم توجه بعدها إلى دار الإفتاء في حلبا، حيث عُقد لقاء موسع شارك فيه عدد من الشخصيات الدينية والنيابية والإدارية والاجتماعية.

وخلال اللقاء، استمع السفير البخاري إلى مداخلات المرجعيات الدينية والنيابية التي شددت على دور المملكة الداعم للبنان، ومواقفها الثابتة في احتضان الشعب اللبناني ومساندته في مختلف المحطات.