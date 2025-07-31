شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة بملاهى الطائف فى السعودية تتسبب فى إصابة 23 شخصًا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب أكثر من 23 شخصاً بإصابات متفاوتة، بعضها خطير، نتيجة سقوط لعبة مسماة "360 درجة" داخل متنزه ترفيهي بمدينة الطائف فى السعودية. وفق "عكاظ".

تواجد عدد من الشباب والشابات في هذه اللعبة التي كانت تعمل بشكل طبيعي وتتأرجح بهم وسط صخب أصواتهم العالية، إلا أن الذراع العلوية للعبة انكسرت بشكل مفاجئ، ما تسبب بسقوطها على الأرض، وهو الأمر الذي عرض الموجودين بها لإصابات متفرقة، راوحت بين المتوسطة والخطيرة.



وأوضح شهود عيان في موقع الحادث أن الإصابات في اللعبة كانت نتيجة ارتداد عمودها بعد انكساره وعودته بسرعة فائقة، ليرتطم بالأشخاص الذين كانوا في الجهة المقابلة، في حين تعرض الآخرون لإصابات متفرقة نتيجة سقوطهم وهم في وضع الجلوس داخل اللعبة.



وعقب الحادث أعلنت بعض مستشفيات الطائف حالة الطوارئ (الكود الأصفر)، واستقبلت عدداً من الحالات المصابة التي جرى نقلها إليها بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية في الموقع.



وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادثة فور تلقي البلاغ، في حين بدأت الجهات المعنية فتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات وأسباب السقوط.