مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين إثر تحطم طائرة عسكرية فى فنزويلا - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، عن مصرع سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية قرب مدينة بويرتو أياكوتشو، جنوب فنزويلا ، حسبما أكد بيان رسمي نُشر على حسابه عبر إنستجرام.

وأوضح البيان أن الطائرة المنكوبة، من طراز سيسنا جراند كارافان C-208B كانت تابعة للطيران العسكري البوليفاري، وكانت تقل عشرة أشخاص من مجتمع يانومامي الأصلي في طريقها إلى بلدة "باريما ب " ، حيث كان من المقرر أن تعود محملة بالمواد الانتخابية عقب انتهاء الانتخابات البلدية.

وأشارت صحيفة لا ناثيون الفنزويلية إلى أن التحطم عن وفاة مساعد الطيار وستة ركاب آخرين، في حين تم إنقاذ ثلاثة أشخاص أحياء ، ولكنهم مصابين، وأكد وزير الدفاع أن جثث الضحايا ستُنقل من موقع الحادث، معربًا عن تعازيه الحارة لأسرهم.

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق في حوادث الطيران التابعة لوزارة الدفاع بدأت تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الحادث.

يُذكر أن الحادث وقع خلال عملية دعم لوجستي للعملية الانتخابية التي جرت يوم الأحد، والتي تم خلالها انتخاب 335 رئيس بلدية و2471 عضو مجلس بلدي، وسط غياب معارضة قوية، ما أتاح للتيار التشافيزي الفوز بأكثر من 84% من المناصب.