دورة مونتريال: شفيونتيك تستهل مشوارها بقوة وأوساكا تعاني وبوشار تودع ملاعب الكرة الصفراء

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثالثة عالميا الى الدور الثالث من دورة مونتريال الألف نقطة لكرة المضرب بتغلبها على الصينية غو هانيو 6 3 و6 1 الاربعاء في الدور الثاني.

وخاضت شفيونتيك مباراتها الاولى منذ تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى في مسيرتها.

ولم تنتظر البولندية التي أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، طويلا لفرض هيمنتها كاسرة إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 4 0 في المجموعة الاولى، ورغم أن اللاعبة الصينية ردت بكسر إرسالها في الشوط الخامس، لكن شفيونتيك حافظت على يدها الطولى وحسمتها في صالحها 6 3 في 39 دقيقة.

واستهلت شفيونتيك المجموعة الثانية بكسر ارسال غو، لكن فردت الاخيرة مباشرة مدركة التعادل 1 1، قبل ان تفرض بطلة ويمبلدون هيمنتها الكاملة بكسبها خمسة أشواط متتالية وكسبتها 6 1 في 32 دقيقة.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع الدنماركية كلارا تاوسون السادسة عشرة والفائزة على الايطالية لوتشيا برونزيتي 6 1 و6 2.

وبلغت الاميركية ماديسون كيز الثامنة عالميا بفوزها على الالمانية لاورا سيغموند 6 2 و6 1.

وثأرت كيز بأفضل طريقة ممكنة لخسارتها امام سيغموند في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، حيث لم تخسر امامها في الدورة الكندية سوى ثلاثة أشواط وحسمت اللقاء في 65 دقيقة.

وضربت كيز موعدا مع مواطنتها كايتي ماكنالي الفائزة على السلوفاكية ريبيكا سماركوفا الحادية والثلاثين 6 2 و6 2.

وبلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة اولى عالميا سابقا الدور عينه بفوزها الصعب على الروسية ليودميلا سامسونوفا (13) بنتيجة 4 6 و7 6 (6/8) و6 3.

وأنقذت أوساكا نقطتين للمباراة في الشوط العاشر من المجموعة الثانية ونجحت في إدراك التعادل 5 5 ثم 6 6 فارضة شوطا فاصلا حسمته 8 6 وبالتالي المجموعة 7 6، قبل ألأن تكسب المجموعة الثالثة الحاسمة 6 3.

وقالت أوساكا: "لقد بذلت جهدا كبيرا، وبالنسبة لي، شعرت بالإرهاق، ولم أكن أعرف ما إذا كان علي أيضا تسديد ضربات ناجحة. بعد فترة، حاولت فقط الاحتفاظ بالكرة في الملعب".

وتلتقي اليابانية في الدور الثالث مع اللاتفية يلينا أوستابينكو الفائزة على المكسيكية ريناتا ساراسويا 6 2 و4 6 و6 2.

وبدورها، أنقذت الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة وحاملة لقب النسختين الاخيرتين، خمس نقاط لحسم المجموعة الاولى في صالحها 7 5 أمام اليونانية ماريا سكَّاري، قبل أن تكسب الثانية 6 4.

وتلتقي بطلة بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة سادسة عالميا في الدور المقبل مع اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا التي تغلبت على البولندية ماغدا لينيت الخامسة والعشرين 6 3 و4 6 و6 4.

وودعت الكندية أوجيني بوشار ملاعب الكرة الصفراء بخسارتها امام السويسرية بليندا بنتشيتش 2 6 و6 3 و4 6.

وحظيت بوشار التي أعلنت سابقا ان مشاركتها في دورة مونتريال ستكون الاخيرة في مسيرتها الاحترافية، بتشجيع حماسي من جماهير بلادها في المجموعة الثالثة في محاولة لتحقيق فوزها الثاني تواليا بعد الاول على الكولومبية إيميليانا أرانغو في الدور الأول الاثنين والذي كان الأول لها منذ عام 2023.

لكن بنتشيتش فازت بخمسة من آخر ستة وحسمتها في صالحها 6 4.

وقالت بوشار باكية أثناء تكريمها في الملعب بعد المباراة: "أعتقد أنه لأمر مميز جدا أن أخوض مباراتي الأخيرة هنا في مونتريال على هذا الملعب أمامكم".

وأضافت الكندية التي شاركت ببطاقة دعوة "أتذكر أنني كنت طفلة صغيرة جالسة في هذه المدرجات، آملة وأحلم بأن ألعب على هذا الملعب يومًا ما".

وتابعت "نشأتُ وأنا ألعب على هذه الملاعب، وعلى ملاعب أخرى في جميع أنحاء مونتريال وبالقرب منها، لذا أشعر وكأنها لحظة فاصلة لإنهاء مسيرتي هنا".

وتألقت بوشار التي ارتقت إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي، في عام 2014 عندما وصلت إلى نهائي ويمبلدون ونصف نهائي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.

لكن مسيرتها تأثرت بالإصابات، بينها ارتجاج في المخ تعرضت له إثر انزلاق في غرفة تبديل الملابس في فلاشينغ ميدوز عام 2015، وإصابة في الكتف تطلبت جراحة في عام 2021.