لليوم الثالث.. دخان حرائق الغابات الكندية يغطي أجواء الغرب الأمريكي

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - غطى دخان حرائق الغابات الكندية ولايات عدة في الغرب الأوسط الأمريكي، بينها أيوا، مينيسوتا، ويسكونسن، ميشيجن، وشرقي نبراسكا، مما أدى إلى تحذيرات من هواء غير صحي لليوم الثالث على التوالي.وتوقعت الأرصاد استمرار الدخان حتى الأسبوع القادم، مشيرة إلى تراجع الرؤية وتدهور جودة الهواء.وأدرجت "آي كيو إير”، وهي منصة سويسرية لمراقبة جودة الهواء، مدينة مينيابوليس بين أسوأ مدن العالم تلوثًا منذ يوم الجمعة، مع وصول مؤشر جودة الهواء إلى الفئة الحمراء في مناطق واسعة من مينيسوتا.