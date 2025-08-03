رويترز عن حاكم إقليم كراسنودار الروسي: اندلاع حريق بمستودع نفط بمدينة سوتشي نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

افادت وكالة "رويترز" نقلا عن حاكم إقليم كراسنودار الروسي٬ عن "اندلاع ​حريق​ بمستودع نفط بمدينة سوتشي نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية"٬ مشيرة الى ان "هيئة الطيران المدني الروسية علقت الرحلات من مطار سوتشي بعد الهجوم الأوكراني لضمان سلامة الطيران".

