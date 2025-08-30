ترامب يواصل العمل لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طالبا عدم كشف هويته "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".

وبعد استضافته بوتين في ألاسكا، في وقت سابق من هذا الشهر ثم استضافة زيلينسكي وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه يعمل على ترتيب محادثات ثنائية بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الجمعة، إن روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في مسعى لتحقيق السلام، ولكن أي قمة يجب أن تتبع الشروط التي اتفق عليها مسبقا.

وأضاف بيسكوف، في حديثه للوكالات الإخبارية الروسية، أن "بوتين يعتقد أن أي اجتماع على مستوى رفيع يجب أن يكون معدا جيدا وأن يؤكد النتائج المحققة على مستوى الخبراء".

جاءت تصريحات بيسكوف ردا على تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال الخميس، إنه لا يتوقع حاليا إجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي.