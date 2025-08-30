واشنطن تخفف القيود على الصادرات المدنية إلى سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، أمس، قاعدةً جديدة يتم بموجبها تخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، بينما رحب وزير المالية السوري بالقرار الأميركي.

وستتيح القاعدة الحالية، تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية البحتة، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.

بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل القاعدة الحالية الموافقة على تراخيص الصادرات إلى سوريا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.

ورحب وزير المالية السوري، بقرار رفع القيود على الصادرات الأميركية من المنتجات وخدمات وتقنيات غير عسكرية، ووصفه بـ«الخطوة المهمة» بالنسبة لسوريا.