أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أنه "من الطبيعي إعادة تقييم تعاوننا مع الوكالة الدولية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآتنا النووية"، لافتةً الى أننا "ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية".
وأكدت الخارجية، أن "تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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