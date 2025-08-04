الخارجية الإيرانية: تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أنه "من الطبيعي إعادة تقييم تعاوننا مع الوكالة الدولية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآتنا النووية"، لافتةً الى أننا "ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية".

وأكدت الخارجية، أن "تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر".