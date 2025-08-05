الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة

قال المتحدث باسم مخيم زمزم قرب مدينة الفاشر بشمال دارفور السودانية، إن قوات الدعم السريع منحت المخيم لمرتزقة من كولومبيا.

وأشار المتحدث باسم مخيم زمزم إلى أن قوات الدعم السريع تقوم بما وصفه بجريمة مزدوجة؛ تتمثل في تشريد النازحين للمخيم بعد سيطرتها عليه في أبريل الماضي، وجلب مرتزقة أجانب بدلًا منها لطمس الانتهاكات التي قامت بها.

وكان الجيش السوداني قد نشر في وقت سابق مشاهد قال إنها لأجانب يشاركون في القتال بالفاشر، مرجحا أن يكونوا من كولومبيا.

مجاعة منتظرة

وفي سياق آخر، حذر ناشطون بولاية شمال دارفور غرب البلاد، من أن مدينة الفاشر تعيش حاليًا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفها السودان منذ اندلاع الصراع.

وأكد ناشطون لقناة العربية الفضائية، قبل يومين، أن المدينة تسير بخطى متسارعة نحو مجاعة محققة، وسط حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع، وتوقف كامل للمطابخ الخيرية المعروفة محليا بـ«التكايا» في ظل غياب استجابة دولية فعالة.