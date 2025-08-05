يعقوبيان: العودة إلى كنف المؤسسات شرط لنجاة الوطن

أشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تصريح، إلى أنّ "العودة إلى كنف المؤسسات لم تَعُد ترفاً سياسيّاً، بل شرطاً لنجاة الوطن. لا شرعيّة تعلو على شرعيّة الدولة، ولا سلاح يعلو على سلاحها".

وقالت "إمّا دولة واحدة بقرارٍ واحد وسلاحٍ واحد، أو لا دولة تُرتجى على الإطلاق. بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم".