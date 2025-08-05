قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود في سن الفيل وضبط كمية كبيرة منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن نشاط أحد الأشخاص في مجال ​ترويج المخدرات​، لا سيّما في مناطق جبل لبنان والمتن"، موضحةً أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "غ. ع." (مواليد عام 1982، فلسطيني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2025-07-26، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى الدّوريّات من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة ​سن الفيل​، أثناء قيامه بترويج المواد المخدّرة على متن سيّارة من نوع "رينو كليو" لون فضّي، جرى ضبطها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشه والسّيّارة، عُثر على: مسدّس حربي مع 12 طلقة صالحة للاستعمال، 14 كيسًا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها "NET" تحتوي على مادّة الكوكايين، 16 كيسًا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها "100 $" تحتوي على مادّة الكوكايين، 4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها "100 $" تحتوي على مادّة باز الكوكايين، 4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها "50$" تحتوي على مادّة الكوكايين، كيسَين بداخلهما كبسولات مدوّن عليها "50 $" تحتوي على مادّة باز الكوكايين، كبسولة بداخلها مادّة الكوكايين، مبلغ مالي و3 هواتف خلويّة".

ولفتت إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزّبائن، مستخدمًا السّيّارة الّتي أوقف على متنها"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأُودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".