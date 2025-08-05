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لجنة التحقيق النيابية في ملف الاتصالات عقدت اجتماعها الأول ووضعت آلية عملها

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لجنة التحقيق النيابية في ملف الاتصالات عقدت اجتماعها الأول ووضعت آلية عملها

عقدت لجنة التحقيق النّيابيّة المكلّفة بالنّظر في ملف وزارة الاتصالات (اتخذت الهيئة العامّة لمجلس النوّاب قرارًا بتشكيلها بتاريخ 23 تمّوز 2025)، اجتماعها الأوّل في المجلس النّيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​، وعضويّة النّائبَين غادة أيوب وابراهيم الموسوي، حيث وَضعت آليّة عملها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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