وجّهت محافظ الشّمال بالإنابة إيمان الرافعي، كتابًا إلى قائمقام الضنية وبلديّات قضاء طرابلس، طلبت فيه منع أي رئيس بلديّة من إصدار بيانات أو تعاميم يحدّد من خلالها تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصّة، خلافًا للتسعيرة الرّسميّة.
وجاء في نصّ الكتاب:
"عطفًا على إحالة مصلحة الاقتصاد في الشّمال رقم 2804 /ط تاريخ 31/07/2025، بموضوع قيام بعض رؤساء البلديّات في محافظة الشّمال بإصدار بيانات أو تعاميم يحدّد فيها التسعيرة الرّسميّة الشّهريّة الخاصّة بالمولّدات الكهربائيّة، بشكل يخالف التسعيرة الرّسميّة الصّادرة عن وزارة الطاقة والمياه،
لذا، للتفضّل بالاطّلاع وأخذ العلم بعدم قانونيّة مثل هذه التعاميم، حيث لا صلاحيّة للبلديّات في تحديدها، على أن تتم متابعة الموضوع والتقيّد بالتسعيرة الرّسميّة الصّادرة عن الوزارة حصرًا، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة".
كما أرسلت الرافعي كتبًا أخرى إلى رؤساء بلديّات قضاء زغرتا، تطلب منهم عدم إصدار أي تعاميم بهذا الخصوص، والتقيّد بالتسعيرة الرّسميّة الصّادرة عن وزارة الطّاقة.
وأرسلت كذلك كتابًا إلى قائد منطقة الشّمال الإقليميّة، جاء فيه: "بعد ورود عدّة شكاوى في موضوع الضّجيج والإزعاج النّاتج عن ورش البناء على أنواعها، للتفضّل بالاطّلاع والإيعاز لمن يلزم، أخذ العلم بمواقيت العمل وفقًا للآتي: من السّاعة الثّامنة صباحًا ولغاية الرّابعة ظهرًا طيلة أيام الأسبوع، على أن تتوقّف الأعمال أيّام الآحاد، على أن يتم الرّقابة منعًا للتجاوز والإفادة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرافعي طلبت من قائمقام الضنية وبلديات طرابلس وزغرتا عدم إصدار تعاميم بتسعيرة المولدات خلافًا للتسعيرة الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.