OpenAI تطلق نموذجين للذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصهما حسب الطلب

أعلنت شركة "أوبن أيه آي"، المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نموذجين جديدين من الذكاء الاصطناعي مفتوحي المصدر يمكن تخصيصهما وتشغيلهما محليًا على أجهزة الحواسيب المحمولة، وهما "جي بي تي-أو إس إس-120 بي" و"جي بي تي-أو إس إس-20 بي".

ويُصنّف النموذجان ضمن ما يُعرف بـ"نماذج اللغة مفتوحة الوزن"، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى بنية النموذج وضبطها وفقًا لاحتياجاتهم، بخلاف منصة "شات جي بي تي" التي تعتمد على نموذج مغلق.

ويُتوقع أن تُستخدم هذه النماذج على نطاق واسع من قبل الشركات التي تفضل تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي على خوادمها الخاصة.

ولم تكشف "أوبن أيه آي" عن نوعية البيانات المستخدمة في تدريب النموذجين.

ويملك كل من "جي بي تي-أو إس إس-120 بي" و"جي بي تي-أو إس إس-20 بي" القدرة على توليد النصوص، وكتابة الشفرات البرمجية، وإجراء عمليات البحث عبر الإنترنت عند الطلب.