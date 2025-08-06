سلام التقى وفوداً من هيئة العلماء المسلمين ونقابة البصريات واتحاد بلديات أكروم والسفير عرفة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من هيئة العلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي الذي قال بعد اللقاء اننا "اثنينا على الموقف الجريء الذي اتخذته الحكومة بالامس، ولدينا امالا كبيرة بالعهد والحكومة لتحقيق الازدهار والعدالة لا سيما الموقوفين الإسلاميين وغيرهم".

في سياق اخر، استقبل سلام وفدا من نقابة اصحاب مراكز البصريات برئاسة النقيب فادي الحكيم الذي اشار بعد اللقاء الى اننا "اطلعنا سلام على أهداف النقابة والتي تضم اصحاب مراكز البصريات الذين يملكون إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وابدى سلام دعمه لنقابتنا ونثمن مواقف رئيس الحكومة".

كما التقى رئيس الحكومة وفدا من اتحاد بلديات اكروم برئاسة رئيس الاتحاد علي احمد اسبر حيث اشار الى اننا "عرضنا على رئيس الحكومة مجموعة من المطالب منها انشاء المستشفى الحكومي بتمويل كويتي وإعطاء توجيهاته لمجلس الانماء والاعمار لتسريع الأجراءات للملف، كذلك طالبنا باستكمال بناء المهنية التي بدا العمل فيها في العام 2018 اضافة الى النظر بفتح معبر رسمي الى سوريا من منطقتنا وغيرها من المطالب المحقة المتعلقة بالمنطقة".

والتقى سلام مندوب لبنان المعين في الامم المتحدة السفير احمد عرفة.