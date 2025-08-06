أبو زينب: كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا والورقة التي تم تقديمها بشأن السلاح تحمل نفسا إسرائيليا

أشار عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبو زينب، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا، والورقة التي تم تقديمها بشأن السلاح تحمل نفسا إسرائيليا".
ولفت أبو زينب، الى أن "لسنا ضد حصرية السلاح مع أخذ الدولة دورها كاملا"، مضيفاً "نريد أن يكون الجيش اللبناني قويا".
