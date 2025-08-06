إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرأباً في جوار منازل مأهولة في دير سريان

إستهدفت سلسلة ​غارات إسرائيلية​، أطراف دير سريان الشمالية لناحية مجرى نهر الليطاني. وأشارت معلومات إلى سقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرأباً للآليات و الجرافات يقع في جوار منازل مأهولة في دير سريان. ومنذ قليل شن طيران العدو غارة جديدة عنيفة استهدفت المكان نفسه في دير سريان.

