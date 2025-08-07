الأمم المتحدة: استمرار الأعمال العدائية في السويداء رغم اتفاق وقف النار ونزوح أكثر من 191 ألف شخص

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بـ"استمرار الأعمال العدائية في محافظة السويداء وريفها الغربي بين 1 و5 أب رغم اتفاق وقف النار".
واشار التقرير الى أن "مناطق مثل خرسا وعرة وتل حديد–ثعلة شهدت اشتباكات وعمليات مدفعية، مع رصد نشاط جوي إسرائيلي زاد من التوتر الإقليمي"، لافتا إلى ان "النزاع هناك أدى إلى نزوح أكثر من 191 ألف شخص داخليا وإلى محافظات مجاورة".
واضاف ان "على الصعيد الإنساني، بقي طريق دمشق-السويداء مغلقا منذ منتصف تموز الماضي، مع إغلاق مؤقت ثم إعادة فتح الممر الإنساني عبر بصرى الشام، ما أثر على إيصال المساعدات".
