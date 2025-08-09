مقتل جنود من الجيش اللبناني خلال تعطيل ذخائر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مصادر أمنية إن ستة جنود على الأقل من أفراد الجيش اللبناني لقوا حتفهم، اليوم السبت، في انفجار أثناء سحب ذخائر وتعطيلها في منطقة صور بجنوب لبنان.

وقد أُطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في اتصال أجراه مع قائد الجيش العماد رودلف هيكل، على ملابسات "الحادثة الأليمة" التي أدت أيضا إلى عدد من "الجرحى العسكريين نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة في الجيش في أثناء عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وأعرب الرئيس عون عن ألمه وعزى ذوي الضحايا والجيش بفقدهم، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كان نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية نعى عددا من عناصر الجيش اللبناني لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم الوطني في جنوب البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام "انفجرت ذخائر على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور".