ألمانيا توجه طلبا لإسرائيل بشأن بناء المستوطنات في الضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالبت ألمانيا، اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، على إثر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي أعلن فيها أنه سيتم تنفيذ خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: إن برلين ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وذكر المتحدث أن خطط بناء مستوطنة "إي1" وتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس .

وأضاف المتحدث أن مثل هذا التحرك يعقد الخطوات نحو التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال للضفة الغربية.

المصدر : التلفزيون العربي