واشنطن بوست: قمة ألاسكا هزيمة للولايات المتحدة وانتصار لبوتين

الرياص - اسماء السيد - لا تزال القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تلقي بظلالها على عناوين مقالات في صحف بريطانية وأمريكية وروسية.

ففي صحيفة واشنطن بوست، اعتبر الكاتب، ماكس بوت، في مقاله أن القمة بمثابة "هزيمة" للولايات المتحدة.

وقال إن اجتماع الجمعة بين ترامب وبوتين "لم يكن الأسوأ، لكنه لم يكن جيداً أيضاً، إلا من وجهة نظر الكرملين"، ويقارن الكاتب القمة مع اجتماعات سابقة عُقدت منذ 8 عقود بين الرؤساء الأمريكيين ونظرائهم الروس.

وأشار إلى قمة ألاسكا لم تكن مثل هلسنكي في عام 2018 حين "أهان ترامب نفسه وبلاده بقبوله تأكيدات بوتين بأن روسيا لم تتدخل في انتخابات 2016، متجاهلاً استنتاجات أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي أكدت العكس".

ورأى أن "أفضل ما يمكن قوله عن قمة ألاسكا هو أنها كان يمكن أن تكون أسوأ".

واستند الكاتب في ذلك، إلى أن ترامب لم يعلن تأييده لمطلب بوتين بأن تسلم أوكرانيا المزيد من الأراضي لروسيا مقابل وقف إطلاق النار، ولم يتفق الزعيمان على تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

لكن الكاتب قال "إن لم تكن قمة ألاسكا كارثية، فقد كانت بالتأكيد هزيمة"، ورأى أن بوتين "خرج منتصراً بشكل واضح من أحدث مواجهاته مع رئيس أمريكي".

ولفت النظر إلى أن "انتصار بوتين كان واضحاً منذ البداية حين فرشت القوات الأمريكية السجادة الحمراء لديكتاتور اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في 2023، وهو لا يمكنه المخاطرة بالسفر إلى معظم البلدان خوفاً من الاعتقال".

وفيما أثنى بوتين على ترامب وعلى أنه لم يكن ليغزو أوكرانيا أبداً لو كان الأخير رئيساً، لكن الكاتب تساءل: "لماذا ضاعف بوتين هجماته بطائرات بدون طيار والصواريخ منذ تنصيب ترامب؟".

ورأى أن بوتين "نجح في خداع" ترامب بعد أن أرجأ فرض عقوبات على روسيا كان قد هدد بها قبل القمة، كما أن الرئيسيان لم يتفقا على وقف إطلاق النار.

وقول ترامب إنه تراجع عن مطلبه بوقف إطلاق النار، واتفاقه مع بوتين على الانتقال مباشرة للتفاوض على "اتفاق سلام، من شأنه إنهاء الحرب"، فسره الكاتب بأنه "تخفيف للضغط على الرئيس الروسي لوقف هجماته الشرسة ضد أوكرانيا".

لكنه رأى أن تلميح ترامب، "صاحب النهج المتذبذب في هذه الحرب"، بتقديم ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا كجزء من تسوية سلمية، سيشكل ذلك انتصاراً مهماً لكييف إذا حدث.

"ترسيخ مكانة روسيا كقوة عظمى"

Getty Images استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وفي صحيفة التلغراف، كتب ريتشارد كيمب، الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني، مقالاً دعا فيه أوروبا إلى الخوف من بوتين الذي "رسّخ مكانة روسيا كقوة عظمى".

وقال الكاتب إن لقاء ترامب وبوتين "كان على قدم المساواة" وذلك لأن تقدم الأخير في أوكرانيا "لا يمكن إيقافه رغم أكثر من ثلاث سنوات من الجهود الغربية".

و"رغم تصدي القوات الأوكرانية للهجوم الروسي الخاطف في بداية الحرب، وقتالها بشجاعة وتنفيذها هجمات داخل روسيا، إلا أن بوتين لا يزال يعتقد أنه يستطيع تحمل أي ضربات توجهها له كييف وأنه قادر على كسب المزيد من الأراضي، بينما تواصل قواته التقدم في منطقة دونباس الغنية بالثروات المعدنية، وتمثل المحور العسكري الرئيسي لروسيا"، بحسب الكاتب.

وأشار إلى أن بوتين "يفضل عدم مواصلة القتال من أجل دونباس إذا تمكن من الحصول عليها بوسائل أخرى"، وأبلغ ترامب أن "الحرب يمكن أن تنتهي إذا انسحبت أوكرانيا من 30 في المائة من دونيتسك التي لم تحتلها قواته بعد".

لكن زيلينسكي "سيكون متردداً" في الموافقة على مطلب بوتين، وصرح بأن التنازل الطوعي عن أي أراضٍ أوكرانية سيتطلب تعديل الدستور، وفق المقال.

وقال الكاتب إن على زيلينسكي "الموازنة بين ذلك وبين تقييمه لمدى قدرة القوات الأوكرانية على الاحتفاظ بأراضيها إذا استمرت الحرب، وما قد يكون الثمن المترتب على ذلك".

وأوضح "سيتعين أن يشمل هذا التقييم مدى استمرار الغرب، الذي يترقب إمكانية تحقيق السلام، في دعم جهود الدفاع الأوكرانية، وإلى أي مدى يمكن لأوكرانيا أن تكون فعّالة بمفردها".

الكاتب أشار إلى أن بوتين "لم يعرض في المقابل شيئاً". ورأى أن وقف إطلاق النار قبل "الاتفاق" الذي يريده بوتين لا يهمه، فيما "لم يُؤخذ (وقف النار الذي يمثل أولوية للغرب) على محمل الجد" في ألاسكا.

ورأى أنه "على الرغم من العيوب العسكرية التي ظهرت جلياً منذ بدء الحرب إلا أن قوة روسيا لا يُستهان بها"، مشيراً إلى أن "التقنيات المتطورة الغربية ومناهجها العسكرية ليست كافية لهزيمتها".

"تعلمت روسيا دروس الحرب الحديثة، وقامت بتكييف قواتها واستراتيجياتها للتعامل مع الطائرات المسيّرة وغيرها من الابتكارات الميدانية بطريقة لم يواكبها الغرب"، وفق الكاتب.

ولفت إلى أن روسيا "تستمر في الحفاظ على مستويات مذهلة من إنتاج الأسلحة، وتُكمل إنتاجها بإمدادات من إيران وكوريا الشمالية والصين". في المقابل، لم "يتمكن الغرب من مجاراة ذلك، أو لم يكن راغباً في مواكبة ذلك".

وقال إن الحرب ستستمر إلا إذا وافق زيلينسكي على مطالب بوتين، في وقت "اكتفى فيه الأوروبيون بموقع المتفرج على مصير أوكرانيا- وعلى مصيرهم هم".

"عقبات" في روسيا أمام إنهاء الحرب

وفي روسيا، كتبت إيلينا دافليكانوفا، مقالاً في صحيفة موسكو تايمز عنونته بسؤال "لماذا يصعب على بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا؟".

وقالت الكاتبة إن القمة التي لم تُقرّب أوكرانيا من سلام دائم، أنتجت "عودة منسقة لروسيا من عزلتها الدبلوماسية المستمرة منذ سنوات".

ورأت الكاتبة أن "الهدف الاستراتيجي لبوتين منذ البداية لم يكن ضم أراضٍ أوكرانية بقدر ما كان إعادة ترسيخ مكانة روسيا كقوة عالمية وسلطة مهيمنة في أوروبا".

لكنها قالت إن "روسيا يصعب عليها التصرف كقوة عظمى باقتصاد متواضع، يمكن مقارنته باقتصاد إيطاليا. لذلك، يبقى الملاذ الأخير هو استعراض القوة وترسانتها النووية".

وهكذا، فإن ترحيب الرئيس الأمريكي ببوتين في ألاسكا، وارتداء وزير الخارجية سيرغي لافروف قميصاً يحمل طابع الاتحاد السوفيتي، قد خدما الهدف الرئيسي للكرملين على نحوٍ جيد. واليوم، عاد تصوير روسيا كقوة عالمية في عالمٍ تُشكّله منافسة القوى العظمى إلى الخطاب السياسي الجاد، على ما ذكرت الكاتبة.

وتحدثت عن "عامل آخر مهم يغُذي الحرب هو تردد الغرب في فرض عقوبات صارمة على روسيا وتطبيقها بالكامل، عقب غزو وضم شبه جزيرة القرم، الأمر الذي منح الكرملين وقتاً لإعادة توجيه تجارته". وأشارت إلى أن عائدات الصادرات الروسية تتجاوز مستويات عام 2015، رغم العقوبات الدولية.

ونتيجة لذلك، "تكيف الاقتصاد الروسي، ولم يبدأ بالتباطؤ إلا الآن بعد ثلاث سنوات من النمو غير المستدام المدعوم بالإنفاق الحكومي، وسيتمكن من الصمود لفترة قبل أن ينهار"، وفق الكاتبة التي رأت أن "العقوبات الثانوية على الدول التي تتعامل تجارياً مع روسيا، وخفض أسعار النفط، الملاذ الأخير لضمان السلام".

وأشارت إلى أن "عقبة أخرى أمام إنهاء الحرب تتمثل في المصالح المالية لأولئك الذين جمعوا ثروة من المجمع الصناعي العسكري وإعادة هيكلة الاقتصاد في زمن الحرب، مما أوجد طبقة من الرابحين".