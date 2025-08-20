في عصرنا الرقمي.. من يملك بياناتك ومن يتحكم بها؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يزداد اعتمادنا على التكنولوجيا يوما بعد يوم. وكلما حولنا حياتنا إلى رقمية، زادت البيانات التي ننتجها، بداية من السجلات الصحية، ومعلوماتنا المالية، وعادات الشراء التي يستخدمونها في حملات الدعاية والتسويق، وغيرها. في الواقع، تتضاعف كمية البيانات التي يتعامل معها الإنترنت كل ثلاث سنوات .

مع تسارع حكومات العالم المتقدم نحو رقمنة خدماتها العامة بالتزامن - من السجلات الصحية إلى الإقرارات الضريبية - فإن وعدها هو تقديم خدمات أسرع وأرخص وأكثر كفاءة للمواطنين. لكن في الواقع، الأمور أكثر تعقيدًا بكثير، فمن يضمن لملايين بل مليارات البشر حماية بياناتهم، وعدم اختراق خصوصياتهم؟

على سبيل المثال، سوف يؤدي الاتفاق الجديد بين حكومة المملكة المتحدة وغوغل إلى تخزين كميات هائلة من البيانات العامة على خوادم الولايات المتحدة، في حين قالت شركة مايكروسوفت مؤخرا إنها " لا تستطيع ضمان" سيادة البيانات للعملاء في فرنسا - وبالتالي بقية دول الاتحاد الأوروبي - إذا طالبت الحكومة الأميركية بالوصول إليها.

من يملك حق الوصول لبصمتنا الرقمية؟

يثير هذا الوضع تساؤلات تمس كل فرد منا: من يملك حق الوصول إلى بصمتنا الرقمية؟ من يملك هذه البيانات فعليا ؟ من يتحكم بها؟ وكيف يمكن للناس أن يثقوا بالحكومات لحمايتهم من اختراق واستخدام بياناتهم الخاصة؟

في الاتحاد الأوروبي، سُنّت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لعام 2018 لمعالجة هذه القضايا تحديدًا. ويُعتبر هذا الإجراء ناجحًا بشكل عام، إذ شدد استخدام البيانات الشخصية من قِبل المواقع الإلكترونية والشركات في الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص تشريعات مثل قانون سيادة البيانات، وقانون البيانات، وتوجيه NIS2 على سيطرة الاتحاد الأوروبي على البيانات ومنع الوصول الدولي غير المصرح به.

لكن حتى هذه الإجراءات التي تبدو قوية لن تمنع جميع أشكال انتهاك الخصوصية. وبينما تسعى حكومة المملكة المتحدة، على ما يبدو، إلى استعادة علاقتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، فإن اتفاقيتها مع غوغل تستحق الدراسة.

تم الإعلان عن الصفقة في أوائل يوليو (تموز)، وتنص على أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ستوفر تقنية "مجانية" للحكومة البريطانية لتحديث أنظمتها القديمة. ووفقًا لوزير الدولة البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، فإن أكثر من 25% من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام، وما يصل إلى 70% مما يُسمى بالأنظمة القديمة التي تُشغّل أجزاءً من هيئة الصحة الوطنية وقوات الشرطة في البلاد، يعود تاريخها إلى ثلاثة أو أربعة عقود .

تسعى غوغل إلى إصلاح كل هذا من خلال استبدال التكنولوجيا المتهالكة وغير الفعالة بأحدث الأنظمة السحابية، وستقدم خدمات عينية بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية نظير جهودها. في المقابل، ستتمكن من المشاركة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات المستقبلية في القطاع العام، والاستفادة من السمعة الطيبة والسمعة التجارية الأفضل التي سيجلبها ذلك.

ولكن هل تعتبر حكومة المملكة المتحدة "ساذجة إلى حد خطير" لأنها سلمت مفاتيح قلعة البيانات إلى غوغل؟

أميركا تتجسس على الجميع؟

من أهم المخاوف هنا هو احتكار الموردين - أي الاعتماد على مورد واحد، مقره الرئيسي دولة أجنبية، لتوفير هذا الكم الهائل والحيوي من أنظمة الحوسبة الحكومية. وهناك أيضًا احتمال استخدام الحكومة الأمريكية لقانون الحوسبة السحابية للتجسس على المقيمين في المملكة المتحدة ومحاولة مقاضاتهم.

قانون كلاود - وهو اختصارٌ للتسمية المُعقّدة "قانون توضيح الاستخدام القانوني للبيانات في الخارج" - وُضع لتوضيح الظروف التي يجب بموجبها على الشركات الأميركية الامتثال لطلبات البيانات الحكومية. كما أنشأ إطارًا للاتفاقيات الثنائية مع دول أخرى لتبادل البيانات، وهو ما يبدو أنه يتعارض مع حماية اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وكذلك مع روح الاتحاد الأوروبي العامة في حماية البيانات الشخصية من أعين المتطفلين.

وقد ردت شركة غوغل على كل هذا بالتصريح بأن جميع تقنياتها ستكون تحت سيطرة الحكومة البريطانية، وأنها ستتحدى أي جهود من جانب الحكومة الأميركية للتطفل على خصوصية البيانات في المملكة المتحدة. ولكن هل هذا كافٍ لإزالة المخاوف؟

هيمنة غوغل ومايكروسوفت

في غضون ذلك، تُثير اتفاقية جديدة مع مايكروسوفت تساؤلات مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي. فبموجب هذه الاتفاقية، ستستثمر مايكروسوفت ما يصل إلى 5 مليارات يورو لتطوير تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام في جميع أنحاء الاتحاد. وكما هو الحال مع غوغل، ستستفيد مايكروسوفت من تحسين فرصها في الحصول على عروض تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام مستقبلًا، ومن سخائها.

يُعدّ احتكار البائعين مشكلةً هنا أيضًا. ولكن الأهم من ذلك، أن الشهادة الأخيرة التي أدلى بها أنطون كارنياو، مدير الشؤون العامة والقانونية في مايكروسوفت فرنسا، كشفت أن الشركة لا تستطيع ضمان عدم كشف البيانات للحكومة الأميركية بموجب قانون الحوسبة السحابية.

جاءت شهادة كارنياو بعد أن أوضحت مايكروسوفت ما أسمته نهجها "المتنوع" تجاه مراكز بيانات السحابة السيادية في الاتحاد الأوروبي . على سبيل المثال، تخطط مايكروسوفت للعمل مع شركتي كابجيميني وأورانج الفرنسيتين في مشروع مشترك باسم "بلو"، والذي سيُصمم كمنصة سحابية موثوقة. ومن المقرر إطلاق مشروع سحابي سيادي مماثل في ألمانيا، بالتعاون مع شركة أرفاتو سيستمز، التابعة لشركة برتلسمان، وساب.

بيانات المواطن أغلى من الذهب

لكن في خضم كل هذا، لا يمكننا أن ننسى أن البيانات التي يُنتجها مواطنو هذه الدول لا تُقدر بثمن بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى. ففي الاقتصاد العالمي اليوم، تُعتبر البيانات أثمن من الذهب، ويجب الحفاظ عليها على هذا الأساس.

لهذا السبب، في هيئة مركز البيانات الدولي، ننصح قادة الحكومات ببذل قصارى جهدهم لحماية مصالحهم الوطنية ومصالح مواطنيهم. كما ننصحهم ببناء تحالفات موثوقة مع نظرائهم الاقتصاديين بشأن البيانات وحقوقها، بما يُتيح إقامة تجارة ثنائية تُعزز سيادة البيانات وتُحقق ربحًا ماليًا.

قد تواجه دولة ما تحديات تقنية تتعلق بقدرات مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية. وقد تواجه عقبات مالية في مواجهة هذه التحديات. لكن التخلي عن موارد الحوسبة الوطنية لأطراف خارجية لا يضمن حلاً رؤيويًا أو طويل الأمد.

من المهم أيضًا إدراك أن شركات التكنولوجيا العملاقة تتمتع بتقييم وميزانيات أكبر من العديد من دول العالم. فقوتها الشرائية وجماعات الضغط ونفوذها تُمكّنها من التأثير على نطاق واسع عند التفاوض على الصفقات. كما أنها كيانات ربحية تسعى في النهاية إلى تحقيق ما هو أفضل لأصحاب المصلحة.

تبحث هذه الشركات باستمرار عن موارد كالطاقة والمياه والأراضي ورأس المال البشري واللوائح التنظيمية الملائمة. وفي الوقت نفسه، لديها تفويض لبيع خدماتها. وبينما ستُحسّن الخدمات العينية التي ستقدمها غوغل ومايكروسوفت البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في العديد من الدول وتعزز حسن النية، لا يمكننا أن ننسى أن هذه الشركات يجب أن تُدير أعمالًا مربحة.

الخدمات المجانية ليست مجانية إلى الأبد

هذا يعني أن أي دولة تعاني من ضعف في قدراتها الحاسوبية الوطنية، لكنها قادرة على سداد فواتيرها في الوقت المحدد، تُعدّ خيارًا مثاليًا لموردي التكنولوجيا في العالم. كما أنهم مهتمون بأي دولة أو منطقة تمتلك موارد أساسية، لكنها تفتقر إلى القدرة التكنولوجية اللازمة لتصدير الحوسبة المتقدمة.

تتمتع المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بهذا التميز، كما هو الحال مع عشرات الدول الأخرى حول العالم. وفي مناسبات عديدة، أخبرنا مسؤولون فخورون أن بعض كبار المزودين وافقوا على التحدث معهم بشأن توفير خدمات الحوسبة السحابية في بلادهم. لكن دوافع هذه الشركات هي تحقيق إيرادات جديدة ودعم قيمتها السوقية التي تصل الآن إلى تريليونات الدولارات.

لا ينبغي أن تُشغل الضغوط الهائلة التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة لمواصلة نموها والحفاظ على ثرواتها أي حكومة، بل ينبغي أن تُعنى بخدمة مجتمعاتها والحفاظ على الأمن القومي والملكية الفكرية وخصوصية الأفراد.

دور سيادة البيانات

سيادة البيانات هي مفهومٌ ينص على أن كل دولة تحتفظ ببيانات حكومتها وشركاتها وسكانها على أنظمتها المحلية، وتحمي تلك المعلومات من أعين الجهات الخارجية. اليوم، تُعد سيادة البيانات جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية. ويجب على حكومتي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم الرضوخ لرغبات شركات التكنولوجيا الكبرى - سواءً من الولايات المتحدة أو من أي مكان آخر - إذا كان ذلك يُضعف خصوصية البيانات داخل بلديهما.

علاوةً على ذلك، من الضروري أن يدرك القادة السياسيون أن الحدود المادية لأي دولة تُحدد سيادتها على البيانات. وفيما يتعلق بالبيانات الرقمية، يجب أن تُحكم السيادة والخصوصية بحدود الأمن السيبراني وفي نطاق العالم السيبراني.

إن فكرة وجود غوغل أو مايكروسوفت أو أي شركة كبيرة أخرى في الخارج ليست جديدة بالتأكيد. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تختلف عن كوكاكولا وماكدونالدز ونايكي. فهي تعمل في مجال جمع البيانات وتنقيحها وإدارتها، وهو ما قد يكون مربحًا للغاية.

ليس من المستغرب أن نرى رواد التكنولوجيا يتطلعون إلى خلق أكبر قدر ممكن من الأعمال في اقتصاد أوروبي يُولّد الآن مجتمعًا 25 تريليون دولار سنويًا. ولكن بالنسبة للحكومات، يجب أن تأتي حقوق خصوصية مواطنيها وسكانها في المقام الأول.

إن إنشاء تحالفات عالمية موثوقة على المستوى الحكومي، وضمان عدم المساس بخصوصية وسلامة البيانات الوطنية، والحذر في توقيع الاتفاقيات الغامضة، كلها أمور حيوية. إن اليقظة الدائمة هي الثمن للحفاظ على سيادة البيانات.

