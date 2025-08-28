مصر وقطر: جهود الوساطة تصطدم بتعنت إسرائيل وعرقلتها لمقترح الهدنة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت كل من قطر ومصر، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، أن جهود الوساطة المصرية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة.

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وقال عبد العاطي، "بحثنا سبل وقف الإبادة في حق الشعب الأعزل بقطاع غزة، وناقشنا المساعي الجادة لإيجاد حلول سياسية بشأن غزة".

وأضاف "نؤكد مع قطر ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل في غزة وأهمية إدخال المساعدات".

وشدد عبد العاطي على ان جهود الوساطة تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة.

وأشار إلى أن "مشروع تهجير الفلسطينيين لن يحدث تحت أي ذريعة، وجهودنا مع قطر لن تتوقف رغم التعنت الإسرائيلي".

وقال "مستمرون في مهمتنا الأولى وقف حمام الدم في قطاع غزة، وأولويتنا وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".

بدوره أعلن وزير الخارجية القطري، أنه "من المؤسف ألا نرى أي تحرك من قبل المجتمع الدولي لوقف ما يجري في غزة".

وأضاف "للأسف قوبلت جهود وقف الحرب في قطاع غزة بمزيد من التجاهل"، مشدداً على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة.

وتابع "دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة، ولولا الشراكة والجهود المشتركة لمصر وقطر لما وصلنا للاتفاق السابق في غزة".

المصدر : وكالات