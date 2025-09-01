اخبار العالم

القيادة تهنئ عدة دول بمناسبة ذكرى الاستقلال

0 نشر
0 تبليغ

القيادة تهنئ عدة دول بمناسبة ذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقية تهنئة، إلى ملك ماليزيا لذات المناسبة، حيث عبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ الملك وولي العهد في برقيتين رئيس قرغيزستان صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الملك وولي العهد، برقيتي تهنئة، إلى رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة كريستين كارلا كانغالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب خادم الحرمين وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.


كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ عدة دول بمناسبة ذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements