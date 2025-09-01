القيادة تهنئ عدة دول بمناسبة ذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى ملك ماليزيا لذات المناسبة، حيث عبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ الملك وولي العهد في برقيتين رئيس قرغيزستان صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الملك وولي العهد، برقيتي تهنئة، إلى رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة كريستين كارلا كانغالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب خادم الحرمين وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.