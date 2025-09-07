تهنئة مملكة إسواتيني بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى، الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى ملك مملكة إسواتيني، لذات المناسبة، وعبَّر ولي العهد في البرقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.