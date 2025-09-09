بالفيديو: مُسيرة تستهدف سفينة "فاميلي" أكبر قوارب أسطول الصمود قبالة تونس

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إدارة أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة ، أن القارب الرئيسي فيه، "فاميلي"، تعرض في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء لهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متنه.

وقال تياغو أفيلا، عضو إدارة الأسطول، إن السفينة استهدفت بمسيرة حارقة قبالة السواحل التونسية، وكان على متنها عدد من أعضاء الفريق لكنهم لم يصابوا بأذى.

لحظة مهاجمة طائرة مسيرة سفينة "أسطول الصمود" وهي تبحر قبالة سواحل تونس تجاه قطاع غزة لكسر الحصار. pic.twitter.com/HHiPiGQR3S — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) September 9, 2025

— وكالات الإخبارية (@palsawa)

ونشرت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظة استهداف القارب، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الأسطول، سيف أبو كشك، أن القافلة ستواصل رحلتها رغم الحادثة.

في المقابل، نفت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي الرواية المتداولة عن هجوم بمسيّرة، موضحة في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق سببه اشتعال سترة نجاة بفعل قداحة أو عقب سيجارة.

كما أوضحت الشرطة التونسية أنها تمكنت من السيطرة على النيران دون تسجيل إصابات، مؤكدة أن ما حدث ناجم عن خلل داخلي.

أما المقررة الأممية الخاصة بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، فقد وصفت الحادثة بأنها تطور خطير، ورجحت عبر حسابها في منصة "إكس" أن القارب تعرض بالفعل لهجوم بمسيرة. وأضافت أن قاربين آخرين من أسطول الصمود في طريقهما إلى تونس ويحتاجان إلى حماية عاجلة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن فريق الأسطول أن السفينة المستهدفة كانت تقل أعضاء اللجنة التوجيهي ة للأسطول، الذي كان من المقرر أن ينطلق من ميناء سيدي بوسعيد التونسي في وقت لاحق بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

المصدر : وكالات