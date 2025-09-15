الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استدعت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، السفير الروسي على إثر انتهاك جسيم وغير مسبوق للمجال الجوي لحلف الناتو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية: إن الانتهاك الجسيم وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي وحلف الناتو من قبل طائرات روسية بدون طيار الأسبوع الماضي - والذي أعقبه توغل آخر في المجال الجوي الروماني يوم السبت - أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد وقوف المملكة المتحدة صفًا واحدًا مع بولندا ورومانيا وأوكرانيا وحلفائنا في الناتو في إدانة هذه الأعمال المتهورة دون تحفظ.

وأضاف: في حين تواجه قارتنا مجددًا التوسع الصارخ في سلوك روسيا المتهور، فإن الدفاع عن أوكرانيا ضد عدوان بوتين أمر بالغ الأهمية لأمن أوروبا بأكملها، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وقال المتحدث البريطاني: يُظهر رد قوات الناتو الجدية التي يتعامل بها الناتو مع أفعال روسيا. وكما أعلن الأمين العام يوم الجمعة، فإننا، إلى جانب حلفاء الناتو، نعزز دفاعاتنا على طول الجناح الشرقي، باستخدام تقنيات جديدة مثل أجهزة استشعار وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار.

وخلص إلى القول: على روسيا أن تدرك أن عدوانها المستمر لا يؤدي إلا إلى تعزيز الوحدة بين حلفاء الناتو وعزمنا على الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وأن أي توغلات أخرى ستُقابل بالقوة.

وقال: يجب على روسيا إنهاء حربها غير القانونية على أوكرانيا.