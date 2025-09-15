عاجل: وزير خارجية أميركا في زيارة مفاجئة لقطر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أكدت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيتوجه إلى قطر، الثلاثاء، بعد اختتام زيارته لإسرائيل، وهو تغيير مفاجئ في برنامجه، حيث كان من المفترض أن يتوجه إلى لندن بعد نهاية زيارته لإسرائيل.

وتستضيف الدوحة حالياً القمة العربية الإسلامية، وكان من المقرر في البداية أن يسافر روبيو إلى المملكة المتحدة بعد مغادرته تل أبيب، وقد ودعا روبيو قطر يوم الاثنين إلى مواصلة لعب دور بناء في حل الصراع في غزة، متحدثا في اليوم نفسه الذي يجتمع فيه الزعماء العرب في الدوحة للرد على الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية.

وأعربت قطر، حليفة الولايات المتحدة والتي كانت تتوسط في المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس، عن غضبها الأسبوع الماضي بسبب الهجوم الإسرائيلي على عاصمتها، والذي استهدف قادة حماس المقيمين هناك.

وقال روبيو ، خلال حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن قطر يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ونزع سلاح حماس، وبناء مستقبل أفضل لسكان غزة. وأضاف روبيو "لذلك فإننا سنواصل تشجيع قطر على لعب دور بناء في هذا الصدد".

وأبدى روبيو دعمه القوي لإسرائيل التي أصبحت معزولة بشكل متزايد على الساحة العالمية. وقال روبيو: "مع أننا نتمنى إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة، وسنواصل البحث والتفاني في سبيل ذلك، إلا أنه يتعين علينا أيضًا الاستعداد لاحتمالية عدم حدوث ذلك".