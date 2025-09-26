مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

بحث فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الممثلين للمنطقة الغربية، أمس، سبل تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو 5 أعوام.

وقالت البعثة في بيان، إن المباحثات تركزت على تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب.

وأكدت اللجنة العسكرية، وفق البيان، التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة الأممية، بما في ذلك تعزيز قدرات الهندسة العسكرية لإزالة الذخائر غير المتفجرة في منطقة اتفاق وقف إطلاق النار وغيرها من المناطق المتأثرة بخطر مخلفات الحروب.

ويجري الطرفان منذ أعوام حواراً لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر 2020، والذي جرى التأكيد على استمراره في اجتماعات سابقة للجنة كان آخرها بمدينة سرت قبل عام.