شكرا لقرائتكم خبر عن كشفها مقربون.. حقيقة صادمة وراء خبر عفو (السيسي) عن (مبارك)! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات خبرًا تحت عنوان "السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مبارك"، ما أثار جدلًا واسعًا بين المصريين، لكن صفحة "أنا آسف يا ريس"، المقربة من عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك، خرجت لتوضح الحقيقة وتنفي هذا الخبر بشكل قاطع.

الصفحة المقربة من عائلة مبارك تكشف الحقيقة

نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" بيانًا رسميًا تؤكد فيه أن ما تم تداوله من أخبار حول عفو رئاسي صادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرئيس الراحل مبارك هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وذكرت الصفحة أن هذه الأخبار الكاذبة انتشرت بشكل واسع، مما دفع البعض إلى تصديقها دون تحقق.

العفو الرئاسي في مصر.. شروط وإجراءات رسمية

أكدت الصفحة في بيانها أن العفو الرئاسي في مصر يُمنح فقط للأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات فعلية في السجون، وليس للأشخاص الذين توفوا، مثل الرئيس مبارك الذي رحل عن عالمنا منذ أكثر من خمس سنوات.

كما أشارت إلى أن العفو الرئاسي يصدر بقرار رسمي من رئيس الجمهورية، يحمل رقم إصدار وتاريخًا، وينشر في الجريدة الرسمية، وليس من خلال صفحات غير موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.

تكريم مبارك ونفي الإشاعات حول النياشين والجوائز

وأوضحت الصفحة أن الرئيس الراحل حسني مبارك يحتفظ بكل أوسمته ونياشينه العسكرية، ومنها "نجمة سيناء" التي حصل عليها تكريمًا لدوره في حرب أكتوبر المجيدة، كما أقيمت له جنازة عسكرية رسمية تميزت بحضور الأوسمة والنيشان.

رفض مبارك لفكرة العفو وحقائق تاريخية

أكدت الصفحة أن الرئيس مبارك رفض شخصيًا فكرة إصدار عفو رئاسي عنه أثناء حياته، مفضلًا أن يترك الأمر للتاريخ ليحكم، وهو ما حدث بالفعل، حيث لم يكن التاريخ منصفًا أو غير منصف بقدر ما كان واقعًا لما شهدته مصر في تلك الفترة.

