شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متتالية.. الجوبي يحدد أول أيام نجم "سهيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي بداية نجم سهيل بعد غدٍ الجمعة.

وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك: "بداية نجم سهيل من الجمعة 25 يوليو، ويتميز عادة بأمطاره المتتالية طوال اليوم، والمثل يقول: "سهيل وانا سهيل في ليلتي ماية سهيل".

وأكد الجوبي أن يوم السبت 26 يوليو 2025م، هو أول أيام شهر صفر.

ويُعتبر طلوع نجم سهيل مؤشرًا إلى انكسار شدة الحر، وانصراف القيظ، وبداية الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة، بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة الجوية، حيث يستبشر فيه اليمنيون بغزارة الأمطار.

ويعتمد اليمنيون منذ القدم على نجم سهيل كمعلم مناخي موسمي، كتلك الأمثال اليمنية القديمة، ومنها المثل الذي يقول: "إذا دخل سهيل برد الماء وطال الليل"، وهذا المثل يشرح بالتفصيل أن ظهور نجم سهيل يتزامن مع اعتدال الاجواء وانخفاض درجات الحرارة وبدء طول ساعات الليل وتراجع ساعات النهار الذي يكون هو الأطول.

وهناك مثل يمني آخر يقول "سهيل وأنا سهيل في ليلتي سبعين سيل"، ويشير هذا المثل إلى أن موسم دخول نجم سهيل يشهد أمطاراً غزيرة خلال ساعات الليل، واعتدال الأجواء وتراجع درجات الحرارة.

ويعد نجم "سهيل" ثاني ألمع نجوم السماء في الليل بعد نجم "الشعرى اليمانية" ويتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي، والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.

