تجّار سيارات يغادرون إب بعد خسائر فادحة بعد شهرة حراج أبو حيدر العولقي

عدن - ياسمين التهامي - تحوّلت تجربة اجتماعية أطلقها الشاب “أبو حيدر العولقي” على منصة فيسبوك إلى ظاهرة تجارية واسعة قلبت موازين سوق السيارات في اليمن، وأجبرت العديد من تجار معارض السيارات في محافظة إب على مغادرة المدينة بعد تكبدهم خسائر فادحة.

بدأت القصة عندما أطلق “أبو حيدر” مبادرة فردية لعرض سيارات مواطنين مستخدمة بطريقة موثّقة بالفيديو عبر حسابه، ما أكسبه مصداقية وشهرة سريعة. وتطورت المبادرة إلى سوق إلكتروني متكامل للبيع والشراء، يجذب الزبائن من مختلف المحافظات اليمنية.



مصادر خاصة لـ “عدن توداي” أكدت أن عددًا من تجار معارض السيارات في إب اضطروا لإغلاق معارضهم نتيجة تراجع حاد في حركة البيع والشراء، بعد أن أصبح معظم المشترين يعتمدون على سوق “أبو حيدر” لما يتمتع به من شفافية وسهولة في التوثيق والوصول للزبائن.

وتُعد تجربة “أبو حيدر العولقي” نموذجًا لنجاح التجارة الرقمية في بيئة صعبة، وقدرته على تحويل حساب فيسبوك إلى سوق نشط ينافس المعارض التقليدية ويعيد تشكيل خارطة البيع في البلاد.