عاجل : اطلاق سراح هشام شرف الدين "تفاصيل الصفقة "

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثيين، هشام شرف، قد أُطلق سراحه، مع وجود ترتيبات جارية لنقله إلى خارج اليمن خلال الأيام المقبلة، بعد توقيفه مؤخراً في مطار عدن أثناء محاولته السفر إلى أديس أبابا ومن ثم إلى عمّان.

وبحسب المصادر، تجري ترتيبات هادئة بين أطراف محلية وجهات دبلوماسية لتسهيل مغادرته، إما لأسباب صحية أو ضمن إطار تسوية سياسية غير معلنة، وسط ضغوط متزايدة لتسوية وضعه القانوني وتفادي أي تصعيد سياسي أو حقوقي.



وكانت قوة أمنية قد أوقفته في مطار عدن الدولي أثناء محاولته المغادرة بجواز دبلوماسي صادر من صنعاء، قبل أن يُنقل إلى جهة غير معلومة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على المستوى السياسي والحقوقي.

وقد انقسمت المواقف بشأن توقيف شرف؛ فبينما طالبت قيادات في حزب المؤتمر بصنعاء وجماعة الحوثي بالإفراج عنه واعتبرت احتجازه انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التنقل، شددت شخصيات في الحكومة الشرعية على ضرورة محاسبته، متهمين إياه بالتعاون مع جماعة انقلابية وتنفيذ أجندات خارجية.

النيابة العسكرية في مأرب أصدرت مذكرة تطالب بتسليمه للمثول أمام المحكمة العسكرية، بتهم تتعلق بالعمل لصالح جماعة الحوثي والمشاركة في اتفاقات تمس الأمن القومي.



